В США арестовали учительницу за секс с тремя учениками
В Северной Каролине, США, 25-летнюю учительницу математики начальных классов Эрин Макалифф арестовали по подозрению в продолжительных сексуальных отношениях с тремя старшеклассниками и одном эпизоде непристойного поведения с учеником младших классов. Об этом сообщает Daily Mail.
Полиция начала расследование против Макалифф в мае, после того как представители школы донесли на нее в полицию.
Детективы из Департамента полиции Рокки-Маунти пообщались со учениками и сотрудниками школы, после чего получили ордер на арест Макалифф.
По словам полиции, предполагаемые сексуальные отношения с учениками учительница имела за пределами кампуса. Двум ее "жертвам" было по 17 лет, третьей - 16.
Суд постановил арестовать Макалифф с альтернативой залога в $20 тыс.
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