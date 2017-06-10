В США арестовали учительницу за секс с тремя учениками

Предполагаемые сексуальные отношения с учениками 25-летняя учительница имела за пределами кампуса. Двум ее "жертвам" было по 17 лет, третьей - 16

В Северной Каролине, США, 25-летнюю учительницу математики начальных классов Эрин Макалифф арестовали по подозрению в продолжительных сексуальных отношениях с тремя старшеклассниками и одном эпизоде непристойного поведения с учеником младших классов. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция начала расследование против Макалифф в мае, после того как представители школы донесли на нее в полицию.

Детективы из Департамента полиции Рокки-Маунти пообщались со учениками и сотрудниками школы, после чего получили ордер на арест Макалифф.

По словам полиции, предполагаемые сексуальные отношения с учениками учительница имела за пределами кампуса. Двум ее "жертвам" было по 17 лет, третьей - 16.

Суд постановил арестовать Макалифф с альтернативой залога в $20 тыс.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.