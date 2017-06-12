USD:  25.90  26.18   EUR:  28.84  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Укразалізниця запускает поезд из Львова в Варну

12.06.2017 00:56
С 15 июня поезд будет ездить из Львова в столицу Болгарии через Черновцы и Ивано-Франковск
Укразалізниця запускает поезд из Львова в Варну

С 15 июня Укрзалізниця запускает поезд сообщением Львов-Варна. Об этом сообщил Войцех Балчун на странице в Facebook.

Поезд будет ехать в столицу Болгарии через Ивано-Франковск и Черновцы. Также уже начнет ездить поезд Ковель-Холм.

Балчун анонсировал, что в скором времени будет ездить вторая пара поездов Hyundai Rotem сообщением Киев-Перемышль через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

23 декабря состоялся первый рейс из Киева в Перемышль. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 