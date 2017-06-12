Укразалізниця запускает поезд из Львова в Варну
12.06.2017 00:56
С 15 июня поезд будет ездить из Львова в столицу Болгарии через Черновцы и Ивано-Франковск
С 15 июня Укрзалізниця запускает поезд сообщением Львов-Варна. Об этом сообщил Войцех Балчун на странице в Facebook.
Поезд будет ехать в столицу Болгарии через Ивано-Франковск и Черновцы. Также уже начнет ездить поезд Ковель-Холм.
Балчун анонсировал, что в скором времени будет ездить вторая пара поездов Hyundai Rotem сообщением Киев-Перемышль через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.
23 декабря состоялся первый рейс из Киева в Перемышль.
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