Укразалізниця запускает поезд из Львова в Варну

С 15 июня поезд будет ездить из Львова в столицу Болгарии через Черновцы и Ивано-Франковск

С 15 июня Укрзалізниця запускает поезд сообщением Львов-Варна. Об этом сообщил Войцех Балчун на странице в Facebook.



Поезд будет ехать в столицу Болгарии через Ивано-Франковск и Черновцы. Также уже начнет ездить поезд Ковель-Холм.

Балчун анонсировал, что в скором времени будет ездить вторая пара поездов Hyundai Rotem сообщением Киев-Перемышль через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

23 декабря состоялся первый рейс из Киева в Перемышль.

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