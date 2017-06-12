Под Одессой нашли останки крупного древнего животного: фото

На территории заповедника Тузловские лиманы обнаружены различные кости (фрагменты костей) в серо-зеленой глине, часть которых была аккуратно изъята

В Одесской области на территории национального природного парка Тузловские лиманы обнаружены останки крупного древнего животного.

Как сообщил руководитель парка Иван Русев, останки обнаружены во время обследования береговой зоны Тузловских лиманов специалистами, которые разыскивали моллюска Крылья ангела, наличие которого свидетельствует о чистоте водоемов, передает УНИАН.

"В рамках текущей работы, в поисках уникального моллюска Крылья ангела, на уровне восьми метров от поверхности земли, в глиняном обрыве, сотрудники нацпарка обнаружили останки древних животных, возможно мамонта, а может быть и мастодонта", - рассказал Русев.

Он уточнил, что обнаружены различные кости (фрагменты костей) в серо-зеленой глине, часть которых была аккуратно изъята.

По его словам, сегодня в Одессу отправился сотрудник НПП, который передаст обнаруженное для диагностики и детального исследования в Одесский национальный университет им. Ильи Мечникова или в Одесский археологический музей НАН Украины.





Русев уточнил, что в этих двух учреждениях есть соответствующие специалисты для исследования находки.





Фото: dumskaya.net

Тузловские лиманы - национальный природный парк, расположенный на территории Татарубнарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

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