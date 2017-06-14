В Евросоюз без виз отправились уже почти 4,5 тыс украинцев
По состоянию на 06:00 14 июня границу с ЕС без виз пересекли 4478 граждан Украины. Всего за это время 195 тысяч украинцев выехали за пределы государства, сообщает Госпогранслужба.
Для выезда в ЕС без оформления визы им потребовались только биометрические паспорта
77% из всех выехавших (3470 граждан) воспользовались правом безвизовых поездок через границу на западном участке в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска, остальные 23% пользовались услугами аэропортов.
С момента отмены виз зафиксировано всего семь отказов, четыре из которых произошли в связи с нарушением миграционного законодательства ЕС во время предыдущего пребывания, а троих украинцев "завернули" на границе из-за недостаточного количества денег и отсутствия обратных билетов.
Как сообщалось ранее, украинский паспорт занял 30-е место в рейтинге самых влиятельных.
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