Ученые: Собаки превзошли кошек в привлекательности мимики

Люди склонны забирать из приюта собак, чаще приподнимающих внутренний край надбровной дуги, а также кошек, которые чаще трутся о предметы

Международная группа эволюционных психологов пришла к выводу, что экспрессия домашних кошек не влияет на предпочтение со стороны человека. В 2013 году международная группа психологов показала, что люди склонны забирать из приюта собак с педоморфной экспрессией, - чаще приподнимающих внутренний край надбровной дуги, - это поведение характерно для щенков, передает Naked Science.

Менее ясно, какие черты повышают вероятность предпочтения домашних кошек. Предполагается, что они были интегрированы с человеческим сообществом на пять тысяч лет позднее собак - около 10 тысяч лет назад.

Чтобы выяснить, какие особенности поведения привлекают людей в домашних кошках, сотрудники Университета Линкольна и других учреждений проанализировали экспрессию 126 кошек из 13 стран с помощью видеороликов от владельцев и на Youtube. На основе этих материалов и обзора литературы авторы составили систему кодирования лицевых движений кошек по аналогии с человеческими. В выборку включили представителей разных пород, включая сфинкса, сибирскую, мейн-куна, в возрасте от двух месяцев до 19 лет, которые демонстрировали широкий диапазон поведенческих реакций.

В результате ученые выделили 15 двигательных единиц, шесть двигательных дескрипторов и девять дескрипторов ушей. Затем систему применили на 87 кошках из трех приютов Великобритании в возрасте от шести месяцев до 14 лет. Каждую особь снимали на видеокамеру, после чего записи покадрово изучали по критериям движений лицевых мышц, поведения, внешнего вида (в том числе цвета шерсти), пола, возраста, вокализации и причины поступления в приют.

Данные сопоставляли с вероятностью последующего принятия кошки на попечение человеком.

В Соединенном Королевстве действует следующая процедура принятия бездомного животного: после просмотра посетители подают заявление и при положительном ответе забирают питомца. При этом сбор за услугу на момент исследования составлял 50-85 фунтов стерлингов в зависимости от числа приемных особей и типа будущего жилья.

Экспрессия кошек слабо коррелировала с продолжительностью пребывания в приютах. Единственным наиболее значимым параметром, который был связан с показателем, выступила частота трения о предметы. Так, животные, которые чаще терлись об игрушки или мебель, проводили в учреждениях на 30 процентных пунктов меньше времени при среднем значении 59 дней.

Более высокую вероятность приема также имели самцы, которых в приютах было меньше, чем самок.

По мнению ученых, наблюдения указывают на то, что, в отличие от собак, кошки, вероятно, не успели испытать сильное давление эволюционного отбора.

При этом функции трения точно неясны: по разным гипотезам, с его помощью кошки могут метить территорию, проявлять дружелюбие или подчинение.

Ранее ученые выяснили, что кошки предпочитают не только наслаждаются компанией человека, но даже считают ее важнее еды, вопреки тому, что любители собак всегда упрекали любителей кошек в том, что их питомцы "безгранично эгоистичны".

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