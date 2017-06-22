Федецкий сыграл в футбол с бойцами АТО на линии фронта: видео

Мяч военные, пограничники и посетившие передовую футболисты гоняли в Марьинке - практически под прицелом боевиков с донецких терриконов

Защитник футбольной сборной Украины Артем Федецкий поддержал бойцов антитеррористической операции в Донбассе, сыграв с ними символический "матч" во фронтовом пригороде временно оккупированного Донецка. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Кроме Федецкого, на передовую к военным и пограничникам приехали также главный тренер молодежной команды Карпаты Андрей Тлумак и легенда львовского футбола, бывший игрок Карпат Михаил Кополовец.

Мяч бойцы и футболисты гоняли в полуразрушенном спортзале на позиции АТО "Интернат" в Марьинке. Бывшая школа расположена на передовой и находится под постоянным огнем боевиков с соседних терриконов.

"Мы сыграли в футбол фактически в Донецке. Конечно, не то футбольное поле, но мы чувствуем себя в полной безопасности. Слава Украине и слава воинам АТО", - заявил после после матча Федецкий, который в свое время несколько лет отыграл в донецком Шахтере.

Фото: пресс-служба ГПСУ

Помимо Федецкого, одним из немногих украинских футболистов и спортсменов вообще, которые помогают ВСУ и не скрывают гражданскую позицию в условиях военной агрессии России против Украины, является Роман Зозуля. В 2015 году форвард украинской сборной основал фонд помощи армии и продал для помощи военным медаль.

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Видео: Youtube / ДПСУ

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