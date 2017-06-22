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В Херсоне из бюджета похитили 5 млн - СБУ

22.06.2017 18:39
Подозреваемые - двое чиновников Херсонского городского совета
В Херсоне из бюджета похитили 5 млн - СБУ
Фото: city.kherson.ua

Служба безопасности Украины сообщила двоим чиновникам Херсонского горсовета о подозрении в хищения более 5 млн гривень бюджетных средств. Об этом заявил представитель СБУ в Херсонской области.

Сотрудники СБУ и прокуратуры провели обыски в нескольких управлениях и коммунальных учреждениях горсовета в деле о совершении преступлений должностными лицами. Были обнаружены документы, подтверждающие хищение бюджетных денег. Руководителю одного из управлений горсовета и его подчиненному сообщили о подозрении.

Сегодня, 22 июня, избрали меру пресечения хмельницкому депутату, который был задержан 19 июня во время получении $50 тыс взятки. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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