В Херсоне из бюджета похитили 5 млн - СБУ
Служба безопасности Украины сообщила двоим чиновникам Херсонского горсовета о подозрении в хищения более 5 млн гривень бюджетных средств. Об этом заявил представитель СБУ в Херсонской области.
Сотрудники СБУ и прокуратуры провели обыски в нескольких управлениях и коммунальных учреждениях горсовета в деле о совершении преступлений должностными лицами. Были обнаружены документы, подтверждающие хищение бюджетных денег. Руководителю одного из управлений горсовета и его подчиненному сообщили о подозрении.
Сегодня, 22 июня, избрали меру пресечения хмельницкому депутату, который был задержан 19 июня во время получении $50 тыс взятки.
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