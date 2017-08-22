Гриневич: Школы сами будут решать, когда детям идти на каникулы

Определение дат каникул на протяжении учебного года может зависеть от особенностей каждого региона, сказала министр образования и науки

Школы сами определяют структуру учебного года, а Министерство образования и науки устанавливает только даты начала и завершения учебного процесса. Об этом журналистам заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает Укринформ.

"Прежде всего, структуру учебного года определяют именно школы, и это очень большая редкость, если какая-то школа решает разделить свой учебный год на триместры. Это нетипично. Вообще МОН регламентирует только начало учебного года 1 сентября, что учебный год должен завершиться не позже 1 июля и суммарно каникул на протяжении учебного года должно быть не менее 30 дней. В пределах этих цифр каждая школа должна сформировать, когда именно она будет объявлять каникулы", - сказала Гриневич.

Она подчеркнула, что определение дат каникул на протяжении учебного года может зависеть от особенностей каждого региона, сезона, погодных условий и уровня заболеваемости в период осенне-зимнего сезона.

"Бывает, что есть какие-то заболевания, когда болеют многие дети, также объявляют дополнительные каникулы. Это автономия учебного заведения", - отметила Гриневич.

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