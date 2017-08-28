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Синоптики объяснили, как долго в Украине будут дожди: карта

28.08.2017 09:38
По прогнозам метеорологов, дожди и грозы ожидаются 28 августа, а 29-30 августа уже будет без осадков
Синоптики объяснили, как долго в Украине будут дожди: карта
Фото: iStock/Global Images Ukraine

28 августа утром в западных, северных и центральных областях ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"28 августа утром в Киеве и Киевской области гроза, утром и днем порывы ветра 15-20 м/с", - отметили в пресс-службе.

29 августа ожидается улучшение погодных условий. По всей территории - без осадков, температура воздуха на западе до +21 градусов, востоке - до +23 градусов, центре до +19 градусов, севере - до +18 градусов, юге - до +22. 

30 августа осадков не ожидается, немного потеплеет.

Воздух на западе прогреется до +24 градусов, востоке - до +21 градусов, центре до +22, севере - до +18 градусов, юге - до +22.

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Фото:  meteo.gov.ua


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ЛIГАБiзнесIнформ
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