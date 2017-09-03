В Одессе протестующие прорвались на скандальную стройку
03.09.2017 15:00
Протестующие прорвались на скандальную стройку возле "дома-стены" в Одессе и разобрали второй этаж недостроенного особняка
Фото: Думская
В Одессе произошли столкновения с полицией на месте скандальной стройки возле "дома-стены". Как сообщает Думская, протестующие прорвались и разобрали второй этаж недостроенного особняка.
Жители города протестовали против строительства возле знаменитого "дома-стены" на Воронцовском переулке. Сначала они собирали подписи за остановку строительства особняка вблизи памятника архитектуры, а потом прорвались на саму стройку.
Видео: facebook.com/V.siberia
По имеющимся данным, на сегодняшнюю акцию собрались около ста полицейских.
В ходе демонтажа одному из протестующих кирпич попал на голову. Его госпитализировали.
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