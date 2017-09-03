В Одессе протестующие прорвались на скандальную стройку

Протестующие прорвались на скандальную стройку возле "дома-стены" в Одессе и разобрали второй этаж недостроенного особняка

В Одессе произошли столкновения с полицией на месте скандальной стройки возле "дома-стены". Как сообщает Думская, протестующие прорвались и разобрали второй этаж недостроенного особняка.



Жители города протестовали против строительства возле знаменитого "дома-стены" на Воронцовском переулке. Сначала они собирали подписи за остановку строительства особняка вблизи памятника архитектуры, а потом прорвались на саму стройку.



Видео: facebook.com/V.siberia



По имеющимся данным, на сегодняшнюю акцию собрались около ста полицейских.



В ходе демонтажа одному из протестующих кирпич попал на голову. Его госпитализировали.