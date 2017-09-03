Скандал со стертыми граффити: Хозяин магазина заявил о провокации

Владелец магазина мебели Эмпориум на улице Грушевского в Киеве, с фасада которого исчезли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции достоинства, заявил, что работники не стирали изображения, а оказались заложниками провокации. Об этом Игорь Доценко написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые граждане! Салон Эмпориум закрыт! Несмотря на то, что мы три с половиной года смотрели и ухаживали за граффити, мы стали заложниками провокаторов, которые и закрасили эти работы, для того, чтобы совершить этот вандализм" - заявил он.



Он также выразил надежду, что "полиция и суд разберутся кто, где и как".



Ранее Доценко обосновал свои действия тем, что граффити являются "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы". Доценко заявил, что желающие могут купить репродукции этой "трафаретной живописи" на рынке.

"Заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани, Тараса", - писал он.



На замечание о том, что из-за его решения уничтожены оригиналы работ, Доценко не ответил. Он предлагал всем "недовольным" "выпить чего-нибудь" и успокоиться.



Cегодня, 3 сентября, с фасада магазина мебели на улице Грушевского в Киеве стерли патриотические граффити, изображающие Тараса Шевченко, Ивана Франко и Лесю Украинку.

По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, за уничтожение патриотических граффити предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее министр культуры Евгений Нищук сообщил, что Минкультуры вместе с партнерами будет искать варианты восстановления граффити.



Позже киевские художники заявили, что восстановят закрашенные на фасаде здания по улице Грушевского граффити времен Майдана.

Завтра, 4 сентября, пройдет совместный брифинг Украинского института национальной памяти, Музея Майдана, а также художников и общественных деятелей по поводу уничтожения исторического памятника.

Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру по факту вандализма. "Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 N869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности", - указывает институт.



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