Во Львовском горсовете пояснили, зачем к ним приходили из СБУ

Сотрудников СБУ интересовали документы, касающиеся электронной регистрации детей в детсады

В Львовском горсовете утверждают, что никаких обысков СБУ в управлении образования сегодня не было. Ведомство запросило копии документов, и они сотрудникам СБУ были предоставлены. Об этом заявила начальник образования Львовского горсовета Зоряна Довганик, сообщает пресс-служба горсовета.

"Никаких обысков в управлении образования сегодня не происходило. К нам с письмом обратились представители Службы безопасности Украины о предоставлении копий документов, касающихся электронной регистрации детей в дошкольные учебные заведения. Мы смогли им предоставить копии приказов управления, касающихся ответственных лиц, копии положения об электронной регистрации и копии, собственно, решения исполнительного комитета о функционировании электронной регистрации детей в дошкольных учебных заведениях", - сказала Довганик.

По ее словам, в 2017 году в горсовет было много обращений родителей, дети которых не смогли попасть в детсады. "Это касалось несвоевременной регистрации, это касалось того, что не всегда информация, поскольку она была неполной, была перенесена из старой базы в новую", - пояснила представитель горсовета.

Довганик отметила, что в сентябре в городе будут открыты группы кратковременного пребывания для детей, которые не смогли в этом году попасть в детсад.

"С 1 сентября мы приняли в садики в пределах 7 тыс детей. Мы проработали все обращения родителей, при необходимости их заявка была перенесена на следующий год. Те дети, которые в этом году не попали в дошкольные учебные заведения, их электронная заявка автоматически перерегистрируется на следующий год. В пределах 3 тыс 800 детей не попали в садики. И в настоящее время мы работаем над тем, чтобы создать группы кратковременного пребывания детей в дошкольных учебных заведениях", - сказала Довганик.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что СБУ проводит обыски в управлении образования Львовского горсовета.

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