Папа Римский травмировался во время поездки в Колумбию

Папа Бенедикт ударился головой, когда ехал в своей машине

Папа Римский травмировался во время своей поездки по Колумбии. Об этом сообщает Reuters.



В последний день своей поездки папа Франциск потерял равновесие, когда ехал в своей машине, и ударился головой. У него ушиб скулы и рассечение левой брови. Кровь забрызгала белую рясу папы.



В Ватикане рассказали, что папе дали лед и он в порядке. Франциск с пластырем над глазом продолжил поездку.

Позже он появился с синяком под глазом.

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