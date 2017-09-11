Папа Римский травмировался во время поездки в Колумбию
11.09.2017 03:53
Папа Бенедикт ударился головой, когда ехал в своей машине
Папа Римский (фото - EPA)
Папа Римский травмировался во время своей поездки по Колумбии. Об этом сообщает Reuters.
В последний день своей поездки папа Франциск потерял равновесие, когда ехал в своей машине, и ударился головой. У него ушиб скулы и рассечение левой брови. Кровь забрызгала белую рясу папы.
В Ватикане рассказали, что папе дали лед и он в порядке. Франциск с пластырем над глазом продолжил поездку.
Позже он появился с синяком под глазом.
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