Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни: карта
Синоптики предупреждают о сильном ветре до 15-20 м/с сегодня, 25 декабря, на востоке и западе Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"25 декабря в Украине будет теплая погода, до + 8 , на юге до +10, на северо-востоке местами 0-2 градуса мороза. Ветер также останется сильным. Осадки - преимущественно дождь - пройдут по северо-западу, северу и востоку Украины плюс области Днепра и Запорожья. На северо-востоке - мокрый снег", - отметила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Завтра, 26 декабря, по всей территории Украины будет без осадков. На западе и востоке до +6 градусов, севере до +5 градусов, ночью возможны заморозки. На юге до +9 градусов, центре до +7 градусов.
27 декабря дождь ожидается на западе. Там температура воздуха поднимется до +6 градусов.
На востоке до +4 градусов, севере и центре до +5 градусов, юге до +9 градусов. На востоке и севере ночью ожидаются заморозки до -1 градуса.
Фото: meteo.gov.ua
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