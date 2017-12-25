Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни: карта

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине - сильный ветер, завтра будет без осадков, ночью возможны заморозки до -1 градуса на севере страны

Синоптики предупреждают о сильном ветре до 15-20 м/с сегодня, 25 декабря, на востоке и западе Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"25 декабря в Украине будет теплая погода, до + 8 , на юге до +10, на северо-востоке местами 0-2 градуса мороза. Ветер также останется сильным. Осадки - преимущественно дождь - пройдут по северо-западу, северу и востоку Украины плюс области Днепра и Запорожья. На северо-востоке - мокрый снег", - отметила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Завтра, 26 декабря, по всей территории Украины будет без осадков. На западе и востоке до +6 градусов, севере до +5 градусов, ночью возможны заморозки. На юге до +9 градусов, центре до +7 градусов.

27 декабря дождь ожидается на западе. Там температура воздуха поднимется до +6 градусов.

На востоке до +4 градусов, севере и центре до +5 градусов, юге до +9 градусов. На востоке и севере ночью ожидаются заморозки до -1 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

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