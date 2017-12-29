Исследователи "заблокировали" зависимость от никотина у крыс

Активность этих клеток удалось "заглушить" с помощью методов генной инженерии

Ученые "заблокировали" зависимость от никотина у крыс. Исследователи обнаружили группу нейронов, связанную с развитием никотиновой зависимости. Активность этих клеток удалось "заглушить" с помощью методов генной инженерии. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science.

Американские и китайские исследователи обнаружили небольшую группу взаимосвязанных нейронов, наиболее чувствительных к воздействию никотина. Ученые предполагают, что при постоянном воздействии никотина эти клетки способствуют развитию зависимости. Результаты исследования помогут в разработке новых методов борьбы с зависимостью от курения.

Ученые исследовали две области, расположенные в среднем мозге: поводок эпиталамуса и межножковое ядро. Более ранние исследования уже связывали нарушения в работе этих регионов мозга с развитием химической зависимости и, в частности, с повышенной тревожностью при попытках отказаться от курения. В норме эти зоны мозга способны контролировать ощущения от воздействия никотина. При разовом взаимодействии с веществом поводок эпиталамуса посылает "сигнал отвращения" в межножковое ядро, и приятный эффект от воздействия никотина снижается. Этот механизм защищает мозг от развития зависимости.

Исследователи провели эксперимент на лабораторных крысах. Животные получали раствор никотина в воде в течение шести недель, к концу этого срока у них выработалась заметная зависимость от вещества. После этого ученые обнаружили изменения в межножковом ядре мозга грызунов. Изменения произошли в одной из групп нейронов, связанных с белком α5 - одной из субъединиц, составляющих никотиновый ацетилхолиновый рецептор. Группа нейронов, получившая название α5-Epyc, осталась прежней. В то же время группа клеток, названная α5-Amigo1, привлекла внимание ученых. После шести недель постоянного взаимодействия с никотином эти нейроны выделяли нейротрансмиттеры, заглушающие "сигнал отвращения".

На следующем этапе эксперимента ученые "отключили" у части зависимых крыс один из генов, связанных с выделением нейротрансмиттеров в группе нейронов α5-Amigo1. Эта мера избавила грызунов от склонности к никотину. Вернувшись в помещение к другим, все еще зависимым крысам, животные с "выключенным" геном перестали проявлять интерес к месту, где они раньше получали никотиновый раствор. При этом искусственные изменения в группе α5-Epyc не оказывали такого эффекта.

Ранее сообщалось, что выращенная в лаборатории ткань, содержащая человеческие стволовые клетки, позволила парализованным крысам ходить и вернула чувство осязания конечностям.

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