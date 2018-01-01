В городах и селах с 1 января снижена максимальная скорость

С началом 2018 года вступило в силу постановление Кабмина о снижении максимальной разрешенной скорости дорожного движения в населенных пунктах

С 1 января 2018 года максимальная разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах Украины составляет 50 км/ч вместо прежних 60-ти. Соответствующее постановление Кабмина №883 от 10 ноября 2017 года сегодня вступило в силу.

Принятый правительством документ, в частности, вносит изменение в пункт 12.4 раздела 12 Правил дорожного движения, в соответствии с которым отныне "в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч".

Ранее в патрульной полиции отмечали, что местные власти будут иметь право ослаблять ограничение скорости на трассах и магистралях, как это предусмотрено пунктом 12.8 ПДД.

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В декабре 2017 года спикер МВД Артем Шевченко заявил, что видео- и фотофиксация превышения скоростного ограничения в 50 км/ч заработает до конца 2018-го.

25 ноября 2017 года в Украине изменились правила выдачи прав водителям. Теперь первое водительское удостоверение будет выдаваться на два года.

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