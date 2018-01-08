В Праге умер бывший зять Тимошенко

Шон Карр умер во сне в 10 утра 8 января 2018 года, его дочь Чарли была с ним, ему было 49 лет

В Праге умер бывший муж дочери Юлии Тимошенко Евгении музыкант Шон Карр. Об этом говорится в сообщении его рок-группы Death Valley Screamers в Facebook.

"Шон Карр умер во сне в 10 утра 8 января 2018 года, его дочь Чарли была с ним", - говорится в сообщении.

Ему было 49 лет.

Карр недавно открыл в Праге клуб, он сотрудничал с украинскими байкерами и имел "огромную любовь к Украине".

Шон Карр был лидером группы Death Valley Screamers, бизнесменом и байкером.

1 октября 2005 года в Киеве он вступил в брак с Евгенией Тимошенко. Это был второй брак для музыканта. Евгения Тимошенко и Шон Карр познакомились в начале 2000-х в Египте, где Шон занимался подводным плаванием. Тогда девушка еще училась в Лондонском колледже экономики. 1 октября 2005 года в Киеве 36-летний британский рокер и байкер и 26-летняя дочь лидера БЮТ и к тому времени уже экс-премьера Украины поженились. Еще до свадьбы Шон переехал жить в Украину, куда перевез свой байк Harley Davidson и ротвейлера Салема. В январе 2005-го создал в Украине группу DVS (Death Valley Screamers, в переводе с английского - "Вопящие из Долины Смерти"), в состав которой сегодня входят два британца и трое украинских музыкантов (экс-участники группы Lazy Town). На парламентских выборах группа участвовала в мероприятиях в поддержку Блока Юлии Тимошенко.

Пара развелась в марте 2012 года.

В августе 2013 года Карр женился в третий раз - на британке Мэри Хилл. У музыканта осталось двое детей - дочь Чарли и сын Джекс.

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