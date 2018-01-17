"С блэкджеком и плюшками": карикатура Ёлкина на выборы в РФ
17.01.2018 15:09
Карикатурист изобразил, как Путина успокаивают перед выборами президента
Владимир Путин (фото - Global Images)
Президент России Владимир Путин 6 декабря 2017 года заявил о своем желании стать главой государства-агрессора в четвертый раз. Карикатурист Сергей Ёлкин изобразил очередную карикатуру на эту тему для Радио Свобода.
Из-за жалобы коммунистов Центральная избирательная комиссия РФ аннулировал подписи в поддержку Путина, так как подписи на двух режимных предприятиях в Курганской области собирались с нарушениями законодательства.
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