"С блэкджеком и плюшками": карикатура Ёлкина на выборы в РФ

Карикатурист изобразил, как Путина успокаивают перед выборами президента

Президент России Владимир Путин 6 декабря 2017 года заявил о своем желании стать главой государства-агрессора в четвертый раз. Карикатурист Сергей Ёлкин изобразил очередную карикатуру на эту тему для Радио Свобода.

Из-за жалобы коммунистов Центральная избирательная комиссия РФ аннулировал подписи в поддержку Путина, так как подписи на двух режимных предприятиях в Курганской области собирались с нарушениями законодательства.

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