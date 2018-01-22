Что нужно знать об истории Дня Соборности: инфографика

В этот день главной традицией является построение "живой цепи" - сотни, а порой и тысячи людей берутся за руки, что символизирует единство государства

22 января в стране в честь провозглашения воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) отмечается государственный праздник - День Соборности. Кроме того, в этот день ровно 100 лет назад был принят IV универсал Украинской Центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР.

УНР была создана в январе 1918 года на бывших землях Российской империи, а ЗУНР - на земле, ранее входившей в состав Австро-Венгерской империи. Предварительный договор об объединении был заключен в декабре 1918 года между лидерами государств в Фастове.

"Завершение Первой мировой войны увенчалось созданием на руинах империй ряда независимых национальных государств в Восточной Европе. Среди порабощенных народов, поднявшихся тогда на борьбу за независимость, были и украинцы, которые тоже сумели создать УНР и ЗУНР, а затем объединились в единое государство. Украина вторая после Финляндии провозгласила независимость на развалинах империй. Польша, Чехия, страны Балтии и Кавказа сделали это на несколько месяцев позже", - пишут историки УИНП, отмечая, что украинская независимость была провозглашена в условиях российской большевистской агрессии.

Нажмите, чтобы увеличить:

Инфографика: uacrisis.org

Таким образом, 22 января 1918 года впервые в XX веке была провозглашена украинская независимость (а 24 августа 1991 года состоялось ее восстановление).

Акт Воссоединения провозгласили 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве, выбрав тризуб единым гербом объединенного государства. В Национальном институте памяти уточняют, что де-факто полное объединение так и не состоялось, поскольку ЗУНР просуществовала еще несколько месяцев, а спустя год не стало и УНР - ее территории были распределены между СССР и Польшей.

Универсал об Акте воссоединения с подписями Владимира Винниченко, Симона Петлюры и других членов Директории:

По словам историков, Украинская революция потерпела поражение не потому, что украинцы были не готовы защищать ее, а потому, что вынуждены были противостоять масштабной агрессии с нескольких сторон.

"В борьбе за независимость в 1917-1921 годах в Украине погибло людей больше, чем в отстаивании независимости любой другой из новообразованных государств, а может даже их всех вместе взятых", - подчеркнули в УИНП.

"Независимость и суверенность являются залогом выживания нации. Потеря независимости в результате большевистской оккупации в дальнейшем привела к миллионным потерям среди украинцев от Голодомора, репрессий и войн", - подытожили историки.

Нажмите, чтобы увеличить:

Инфографика: ukrinform.ua

Отмечать праздник в Украине вот уже почти 30 лет принято созданием "живой цепи". В 1990 году в акции приняли участие почти полмиллиона человек, которые взялись за руки и тем самым связали Ивано-Франковск, Львов и Киев.

Сейчас традиция сохраняется на уровне городов, и сегодня в Киеве на мосту Патона будет развернут 30-метровый флаг Украины, а люди собираются с 08:00 с обеих сторон моста, чтобы создать "цепь".

В 10:30 президент Петр Порошенко примет участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

С 11:00 до 12:00 движение транспорта запретят на ул. Городецкого, а именно от Крещатика до Заньковецкой в обоих направлениях.

Во Львове аналогичная акция (но уже без главы государства) пройдет в 15:00 на пешеходном мосту над аллеей в парке "Погулянка".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.