В Украине уже больше двух тысяч человек заболели корью - Минздрав

За три недели 2018 года от кори умерли три человека, два ребенка и один взрослый

По состоянию на 22 января корью в Украине заболело 2084 человека, из них 1375 детей и 709 взрослых, госпитализировано 1398 человек. Об этом сообщил журналистам на брифинге победитель конкурса на должность гендиректора Центра общественного здоровья МОЗ Владимир Курпита, передает корреспондент LIGA.net.

За три недели 2018 года от кори умерли три человека, два ребенка и один взрослый.

"По состоянию на 22 января корью в Украине заболело 2084 человека, из них 1375 детей и 709 взрослых. В течение первой недели заболели 626 человек, за вторую неделю 659, и за третью 804. Всего за этот период госпитализировано 1398 людей. Из них 857 детей. Лабораторный диагноз подтвержден у 169 человек... За три недели 2018 года зарегистрировано три летальных исхода. Два среди детей и один взрослый человек. Все - в Одесской области", - сказал Курпита.

Как сообщалось, в ряде областей Украины вакцины от кори нет. Вчера губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что в области уже две недели нет вакцины от кори. При этом Минздрав игнорирует обращения местных властей, утверждает он.

Сегодня Курпита подтвердил информацию об отсутствии вакцин от кори на Закарпатье.

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