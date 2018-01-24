Куда сдать батарейки и другое вторсырье: интерактивная карта

Пользователи могут сами вносить коррективы в базы данных такой карты, а также добавлять новые точки приема вторсырья или удалять уже не работающие

Министерство экологии и природных ресурсов дополнило интерактивную карту свалок полезным сервисом, который поможет людям в Украине быстро найти ближайшее место, куда можно сдать старые батарейки, а также другое вторсырье - люминесцентные лампы, пластик, стекло, макулатуру и другое.

Карта доступна по этой ссылке - ecomapa.gov.ua .

В базу данных внесено уже более 700 пунктов приема - с контактными данными и классификацией видов вторсырья, которые там принимают. Больше всего таких объектов зарегистрировано в Киеве (119), на Закарпатье (75), в Харьковской (84) и Днепропетровской (37) областях.

Чтобы найти необходимый пункта приема "мусора", нужно под изображением карты найти строку "Слои" и выбрать из списка "Пункты приема вторсырья". При этом обозначения на карте изменят свой цвет на синий. После этого остается выбрать ближайший пункт приема.

Пользователи могут сами добавлять информацию о новых пунктах приема в своих населенных пунктах, которые еще не указаны на карте.

Нажмите, чтобы открыть интерактивную карту в новом окне:

"Это крайне актуальная тема, учитывая не только наши обязательства перед ЕС (в сфере экологии, - ред.), но и все то негативное влияние, которое испытывает природа и сами люди из-за неправильного обращения с отходами", - сказал глава ведомства Остап Семерак.

По его словам, только один Киев "производит" за год почти 1,5 млн тонн мусора, из которого утилизируется только пятая часть.

"Главный локомотив сдвигов в экосознании - сами граждане. Не забываем, что смешанные отходы - это мусор, а мусор, собранный раздельно - это ресурсы. Например, тонна макулатуры сохраняет от вырубки около 20 деревьев", - уточнил министр.

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