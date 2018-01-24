В Москве голодный медведь отобрал у мальчика бутерброд с сыром
В Зеленоградском округе Москвы медведь отобрал у мальчика бутерброд с сыром. Об этом сообщил руководитель Центра реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Виталий Ратнер, передает Российская газета.
Бабушка, гулявшая с внуком, сразу вызвала полицию. Правоохранители нашли еще одного медведя, обоих отправили в Центр реабилитации. Животные были сильно истощены и поначалу просто отъедались.
"За те полтора года, что они у нас провели, хозяева животных на связь не вышли, - сказал Ратнер. - Медвежата окрепли, им уже, по нашим оценкам, по два года. В дикую природу выпустить их нельзя, ведь они сами идут к людям".
Фото: Александр Корольков/Российская газета
Сегодня медведей Мишу и Машу - так их назвали в Центре - отправили в зоопарк Липецка. Чтобы погрузить клетки с ними в тентованную "ГАЗель" потребовалось 10 грузчиков. Уже через семь часов медведи должны прибыть на новое место.
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