В Москве голодный медведь отобрал у мальчика бутерброд с сыром

Правоохранители нашли еще одного медведя, обоих отправили в Центр реабилитации, животные были сильно истощены и поначалу просто отъедались

В Зеленоградском округе Москвы медведь отобрал у мальчика бутерброд с сыром. Об этом сообщил руководитель Центра реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Виталий Ратнер, передает Российская газета.

Бабушка, гулявшая с внуком, сразу вызвала полицию. Правоохранители нашли еще одного медведя, обоих отправили в Центр реабилитации. Животные были сильно истощены и поначалу просто отъедались.

"За те полтора года, что они у нас провели, хозяева животных на связь не вышли, - сказал Ратнер. - Медвежата окрепли, им уже, по нашим оценкам, по два года. В дикую природу выпустить их нельзя, ведь они сами идут к людям".

Фото: Александр Корольков/Российская газета

Сегодня медведей Мишу и Машу - так их назвали в Центре - отправили в зоопарк Липецка. Чтобы погрузить клетки с ними в тентованную "ГАЗель" потребовалось 10 грузчиков. Уже через семь часов медведи должны прибыть на новое место.

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