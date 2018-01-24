Теракт в Кабуле: самолет с телами погибших прибыл в Украину

Все 19 граждан Украины, которые спаслись во время теракта в столице Афганистана, вернулись на родину в течение 21-24 января

Самолет с телами семи украинцев, погибших вследствие атаки боевиков-талибов на отель в столице Афганистана Кабуле, прибыл в Украину. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Ужасное террористическое нападение на отель в Кабуле унесло жизни семи украинцев. Самолет с телами погибших уже в Украине", - написал глава МИД.

Спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца сообщила Укринформу, что украинские консулы сейчас находятся в аэропорту Борисполь, куда прибыл самолет из Кабула.

Она заверила, что украинские власти окажут семьям погибших всю необходимую помощь, в том числе материальную.

Беца также сообщила, что все 19 граждан Украины, которые спаслись во время теракта, в течение 21-24 января вернулись на родину.

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20 января 2018 года в Кабуле вооруженные люди напали на отель "Интерконтиненталь". По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев, однако афганские СМИ сообщают о более чем 40 жертвах.

В теракте погибли семеро украинцев, которые работали на афганскую авиакомпанию Kam Air.

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка Талибан.

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