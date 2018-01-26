Европейский суд запретил тестировать беженцев на сексориентацию

Миграционные власти некоторых стран ЕС в отдельных случаях применяли такое тестирование, чтобы принять решение по просьбам об убежище

Претенденты на убежище в странах Евросоюза не должны подвергаться психологическому тестированию с целью определить их сексуальную ориентацию, постановил Европейский суд. Об этом сообщает Би-би-си.

Миграционные власти некоторых стран ЕС в отдельных случаях применяли такое тестирование, чтобы принять решение по просьбам об убежище.

Жалоба, по которой принял решение высший суд ЕС, поступила от мужчины из Нигерии, который попросил убежища в стране ЕС, утверждая, что на родине его преследуют за гомосексуальность. Мужчине отказали в убежище после того, как психологический тест не подтвердил его сексуальную ориентацию.

Постановление Европейского суда имеет силу во всех 28 странах ЕС, поэтому теперь суд в венгерском городе Сегеде вынужден будет пересмотреть дело нигерийского мигранта с его учетом.

Как говорится в решении Европейского суда, для установления ориентации в подобных случаях "могут быть полезны некоторые формы экспертизы", однако суд добавляет, что примененные тесты нарушает право соискателей убежища на неприкосновенность частной жизни. В решении также говорится, что власти стран ЕС должны искать способы проверить достоверность утверждений соискателя.

Европейский суд в декабре 2014 года уже выносил решение по делу о предоставлении убежища в Нидерландах. Суд тогда постановил, что тестирование на сексуальную ориентацию нарушает права соискателей убежища.

В 2013 году Европейский суд постановил, что убежище в ЕС может быть предоставлено гомосексуалам, которые на родине были лишены свободы из-за своей ориентации.

По данным агентства ЕС по основным правам, наиболее часто в Европе ищут убежища гомосексуалы из Африки, с Ближнего Востока и из Чечни.

Соискатель, имя которого не разглашается - в материалах суда он обозначен только буквой F - теперь имеет больше шансов получить убежище.

Новое решение Европейского суда означает, что в странах ЕС отныне запрещено требовать от соискателей убежища пройти тест на сексуальную ориентацию.

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