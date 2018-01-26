Через 30 лет украинцев может остаться чуть больше 37 млн - ООН

По данным отчета ООН, население Украины до 2050 года может сократиться на 15%

Население Украины до 2050 года может сократиться на 6,6 млн человек (15% ) и составить около 37,6 млн. Об этом говорится в отчете ООН за 2017 год "Перспективы мирового народонаселения".

Низкая рождаемость в Украине приведет к сокращению численности населения на 15% уже до 2050 года. По оценкам ООН, численность населения Украины составляет 44,223 млн человек (20,446 млн мужчин и 23,777 млн женщин). Таким образом, в ООН предполагают, что до 2050 года население страны может составить около 37,6 млн.

Похожая ситуация будет наблюдаться в Болгарии, Хорватии, Латвии, Литве, Польше, Молдове, Румынии и Сербии.

В отчете сказано, что средняя продолжительность жизни в Украине - 70-71 год. Поэтому Украина, наряду с Россией и Молдовой, значительно отстает по этому показателю от среднеевропейского уровня жизни.

По данным Госстата, в Украине численность населения по оценке на 1 декабря 2017 года составляет 42 403 027 человек.

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