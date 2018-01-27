В Нацполиции жалуются на сокращение числа заключенных в тюрьмах

За последние 13 лет количество лиц в местах лишения свободы уменьшилось со 190 тысяч до 60 тысяч, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев

В Украине из-за либерализации уголовного законодательства сокращается количество лиц, удерживаемых в местах лишения свободы. Об этом во время ежегодной итоговой коллегии МВД сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, "преступникам все реже избирается наказание, связанное с лишением свободы".

"В 2004 году в заключении находились более 190 тысяч человек, через 10 лет, в 2014-м - 147 тысяч. В течение прошлого года всего 60 тысяч человек оставались в местах лишения свободы", - сообщил Князев.

Также глава Нацполиции отметил, что за последние четыре года количество потенциальных правонарушителей на улицах городов увеличилось почти на 90 тысяч.

"Остается риторическим вопрос: созданы ли условия для ресоциализации этих лиц, когда в стране высокий уровень безработицы, снижается благосостояние значительной части населения?" - подчеркнул Князев.

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Он добавил, что в 2017 году 34 тысячи ранее судимых лиц снова совершили правонарушения, что составляет треть от общего количества лиц, привлеченных к ответственности.

В ноябре 2017 года в МВД заявили, что высокий уровень организованной преступности в Украине, который отметили специалисты Всемирного экономического форума в своем рейтинге, в значительной степени объясняется войной с Россией.

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