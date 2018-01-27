Когда исчезнут очереди за биометрическими паспортами: прогноз ГМС

В 2017 году Государственная миграционная служба оформила более 4 млн биометрических загранпаспортов, сообщил ее руководитель Максим Соколюк

В Государственной миграционной службе прогнозируют, что очереди за биометрическими загранпаспортами исчезнут к апрелю текущего года. Такое заявление во время ежегодной итоговой коллегии МВД сделал глава ГМС Максим Соколюк, передает корреспондент LIGA.net.

"По расчетам полиграфкомбината Украина, очередь на получение загранпаспортов должна быть ликвидирована ориентировочно до начала апреля 2018 года", - сказал чиновник.

Соколюк напомнил, что в декабре 2017 года полиграфкомбинат закупил новое оборудование для печати паспортов, которое было запущено в середине января.

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Глава ГМС также сообщил, что в прошлом году службой было оформлено более 4 млн биометрических паспортов, при этом по состоянию на 15 января 2018-го в очереди за новыми загранпаспортами находились 775 тысяч украинцев.

11 декабря 2017 года Госпогранслужба сообщила, что за полгода действия безвизового режима со странами Евросоюза им воспользовались 355 тысяч граждан Украины.

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