"Спасает Станица": в Луганске исчезли украинские лекарства

Источники во временно оккупированных городах Донбасса рассказали LIGA.net о ситуации с лекарствами украинского производства

Во временно оккупированном Луганске исчезли в аптеках лекарства украинского производства. Об этом сегодня LIGA.net сообщили местные жители.

"Если раньше, как говорится, нужно было знать места, где и когда их купить, то сейчас их практически нет", - сказал местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Луганчанка Марина уточнила, что просит родных покупать лекарства украинского производства в Станице Луганской, которая находится в 12 километрах от города.

"Нас спасает Станица (подконтрольная Украине территория, - ред.), прошу родственников, они покупают хотя бы от гриппа и простуды ребенку. Не сравнить цены и качество, наши (украинского производства, - ред.) значительно эффективнее и дешевле", - объяснила Марина.

Жители захваченного российскими гибридными войсками Донецка уточнили, что в городе есть некоторые украинские лекарства, но они дороже, как минимум, в два раза.

"Цитрамон-Дарница точно есть. Но даже на него очень большая накрутка, много российских и болгарских", - сказала дончанка Ирина.

Она добавила, что, например, таблетки Тамипул можно купить от 500 до рублей. В Киеве эти лекарства стоят в среднем 120-130 грн.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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