Во Львовской области хотят ввести официальную плату за роды

Чиновники Львовской облгосадминистрации заверяют, что официальная плата за роды "не будет заоблачной"

Во Львовской области планируют ввести платные роды. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Львовской обгосадминистрации Ирина Микичак, пишет Твоє місто.

"Мы планируем ввести в наших роддомах платные роды. Когда ты приходишь рожать не к врачу, который дежурит, а к тому, с которым договорился. Это должно быть оплачено. Условно 60% идет в качестве гонорара врачу и 40% - больницы. Это будет справедливо, ведь врач приезжает в нерабочее время и оказывает помощь, все юридически правильно, и больница с того получит внебюджетные средства ", - отметила чиновник.

По ее словам, сейчас роды по договоренности происходят везде, но самая главная их проблема - в ответственности, которую в случае чрезвычайной ситуации несет не врач, принимавший роды, а медперсонал.

"У нас сейчас врачи по договоренности приезжают на роды, получают ту или иную сумму в карман. Но самая большая беда в том, что ответственным за пациента является дежурный персонал, а не тот врач, который пришел по договоренности. Надо выводить это из тени, должно быть официально зафиксировано, если врач пришел на смену в свое нерабочее время ", - объяснила Микичак.

Она добавила, что сначала официальную плату за роды планируют ввести в перинатальном центре, который, по последней информации, должен открыться в марте.

Далее - в областной больнице, а потом уже по районам области.

Стоимость таких родов пока не подсчитали, однако по словам Микичак, это не будет заоблачная цена.

"Мы обсчитаем, сколько в среднем стоят роды, сейчас для этого есть методика, которую утвердил Кабмин, и после того установим сумму. Никто не будет ставить заоблачную цену. Несколько лет назад мы считали, что областной больницы одни роды - с учетом медикаментов, коммуналка, питание - стоят примерно четыре тысячи гривень", - уточнила директор департамента здравоохранения облгосадминстрации.

22 cентября 2017 года в одном из родильных домов Львова 12-летняя девочка стала мамой.

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