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Во Львовской области хотят ввести официальную плату за роды

29.01.2018 11:48
Чиновники Львовской облгосадминистрации заверяют, что официальная плата за роды "не будет заоблачной"
Во Львовской области хотят ввести официальную плату за роды
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Во Львовской области планируют ввести платные роды. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Львовской обгосадминистрации Ирина Микичак, пишет Твоє місто.

"Мы планируем ввести в наших роддомах платные роды. Когда ты приходишь рожать не к врачу, который дежурит, а к тому, с которым договорился. Это должно быть оплачено. Условно 60% идет в качестве гонорара врачу и 40% - больницы. Это будет справедливо, ведь врач приезжает в нерабочее время и оказывает помощь, все юридически правильно, и больница с того получит внебюджетные средства ", - отметила чиновник.

По ее словам, сейчас роды по договоренности происходят везде, но самая главная их проблема - в ответственности, которую в случае чрезвычайной ситуации несет не врач, принимавший роды, а медперсонал.

"У нас сейчас врачи по договоренности приезжают на роды, получают ту или иную сумму в карман. Но самая большая беда в том, что ответственным за пациента является дежурный персонал, а не тот врач, который пришел по договоренности. Надо выводить это из тени, должно быть официально зафиксировано, если врач пришел на смену в свое нерабочее время ", - объяснила Микичак.

Она добавила, что сначала официальную плату за роды планируют ввести в перинатальном центре, который, по последней информации, должен открыться в марте.

Далее - в областной больнице, а потом уже по районам области.

Стоимость таких родов пока не подсчитали, однако по словам Микичак, это не будет заоблачная цена.

"Мы обсчитаем, сколько в среднем стоят роды, сейчас для этого есть методика, которую утвердил Кабмин, и после того установим сумму. Никто не будет ставить заоблачную цену. Несколько лет назад мы считали, что областной больницы одни роды - с учетом медикаментов, коммуналка, питание - стоят примерно четыре тысячи гривень", - уточнила директор департамента здравоохранения облгосадминстрации.

22 cентября 2017 года в одном из родильных домов Львова 12-летняя девочка стала мамой.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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