Двое мужчин, заключивших однополый брак, покинули Россию

Данное развитие событий не планировалось, и только реальная угроза свободе и безопасности Стоцко и Войцеховского послужили причиной их отъезда

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которые рассказали о признании в России их брака, уехали из страны из-за поступающих в их адрес угроз. Об этом сообщил правозащитник Игорь Кочетков, передает телерадиокомпания Дождь.

По словам правозащитника, Стоцко и Войцеховского вынуждали отдать паспорта полицейским. Им угрожали, что в случае отказа их "не оставят в покое, обвинят их в неповиновении сотрудникам полиции и заведут уголовное дело".

"Кроме того, сотрудники полиции открытым текстом заявили, что они не смогут защитить их от посягательств со стороны гомофобно настроенных граждан и организаций. Это тоже была скрытая угроза. Поэтому было принято решение, что они пока должны покинуть Россию", - сказал Кочетков.

Об их отъезде также сообщает российская ЛГБТ-сеть. "Данное развитие событий не планировалось, и только реальная угроза свободе и безопасности Павла и Евгения послужили причиной их отъезда", - говорится в сообщении.

29 января Стоцко и Войцеховского обязали явиться в полицию для составления протокола об умышленной порче паспорта по небрежности (19.16 КоАП). В МВД считают, что мужчины "инициировали внесение в свои паспорта отметок, не предусмотренных действующим законодательством".

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Перед этим 27 января в квартиру к Стоцко и Войцеховскому пришли сотрудники правоохранительных органов. По словам Стоцко, сначала они "очень долго и настойчиво стучали в дверь", а затем отключили в квартире интернет и свет. В квартиру к мужчинам также пришел полковник полиции Андрей Захаров, который пообещал в обмен на паспорта разрешить Стоцко и Войцеховскому уехать из России и закрыть против них административное дело. Посоветовавшись с адвокатом, мужчины решили отдать паспорта, рассказывал Дождю друг Стоцко драматург Валерий Печейкин.

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25 января Стоцко и Войцеховский рассказали, что 4 января зарегистрировали свой брак в Копенгагене. Далее они подали документы вместе с заверенными нотариальными переводами в московский МФЦ, где им "без лишних вопросов" поставили штамп в паспорте на странице семейного положения. В МВД позднее признали паспорта Стоцко и Войцеховского недействительными.

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