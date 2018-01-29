У 12 освобожденных в Донбассе заложников нет никаких документов

28 особожденных заложников до начала конфликта жили на оккупированной территории Донбасса

Как минимум у 12 освобожденных экс-заложников нет никаких документов, что делает невозможным получение ими соцвыплат, жилья и работы. Об этом идет речь в материале Hromadske "До сих пор изучаем потребности": кто и как помогает освобожденным из плена украинцам".

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий изданию сообщили, что из 42 освобожденных гражданских лиц 28 до начала конфликта жили на оккупированной территории. Минимум у 12 из них отсутствуют какие-либо документы. 14 человек пожелали поехать в другие регионы Украины, 8 - требуют дополнительного медицинского лечения. Остальные пока не определились с окончательным местом жительства.

Представители власти говорят, что помогают освобожденным в решении проблемы с восстановлением документов.

Однако, один из них, Эдуард Неделяев сообщил, что в нескольких паспортных сервисах Киевской области заявили, что не могут вклеить фото в его паспорт, потому что "не занимаются переселенцами и их проблемами с документами". Неделяеву в итоге пришлось ехать в Северодонецк, пишет издание.

Руководитель директората семьи и соцподдержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко рассказал, что вопрос материальной помощи и ее размера будут решать местные органы власти регионов, куда освобожденные поедут. Но для этого, снова-таки, нужен документ, удостоверяющий личность:

В Луганской военно-гражданской администрации изданию рассказали, что семи освобожденным, которые ранее проживали в Луганской области и хотят туда вернуться, предложили материальную помощь в 8000 гривень. Но получить эти деньги они смогут не раньше февраля, после заседания соответствующей комиссии администрации.

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявлял, что часть экс-заложников не имеет жилья и работы.

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