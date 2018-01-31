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В больнице Рубежного рассказали о состоянии заболевшего дифтерией

31.01.2018 11:21
Терапевты на своих участках в поликлиниках рекомендуют местным жителям как можно скорее сделать прививки от дифтерии
В больнице Рубежного рассказали о состоянии заболевшего дифтерией
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Рубежном медики подтвердили факт заболевания 31-летнего мужчины дифтерией, уточнив, что у него установлена легкая степень болезни. Об этом LIGA.net сообщили сегодня в Рубежанской инфекционной больнице.

"Случай заболевания подтверждаем, у пациента - легкая форма заболевания", - отметили врачи. 

Источники в больнице уточнили LIGA.net, что сейчас назначена проверка, цель которой максимально вакцинировать всех пациентов на участках от дифтерии согласно календарю прививок.

В пресс-службе Луганской облгосадминистрации также подтвердили LIGA.net факт заболевания дифтерией , о деталях обещали сообщить позже. 

31 января сообщалось, что в Рубежном на свободной территории Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией.

Во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах заболело около 20 тысяч человек, почти 700 из них умерли.

Для лечения дифтерии в Украине есть противодифтерийная сыворотка, а единственный способ защититься от заболевания и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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