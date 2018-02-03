Порошенко назначил стипендии детям погибших журналистов

Президентские стипендии присудили детям погибших на войне журналистов Виктора Гурняка и Александра Черникова

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении стипендий детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указом устанавливаются президентские стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Устине Гурняк (2012 года рождения) и Александра Черникова - Елене Черниковой (2014 года рождения).

Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Славяносербского района Луганской области. Он был посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

22 января 2015 года в бою под Донецким аэропортом при исполнении воинского задача погиб боец ​​9-й роты 3-го батальона 25-й отдельной аэромобильной бригады Александр Черников (позывной "Репортер"). При жизни он работал журналистом в телепрограмме "Губернские хроники" на 9 телеканале Днепра. Черников посмертно был отмечен орденом "За мужество" III степени. В Днепре в честь погибшего журналиста назвали улицу. 6 декабря 2016 в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара, где учился Александр Черников, был торжественно открыт мемориал в его честь.

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