Протесты на границе с Польшей: очередей на КПВВ нет

В полиции сообщают, что люди продолжают блокировать работу пунктов пропуска, но каждые 15-20 минут пропускают машины

Несмотря на акции протеста, очередей на пунктах пропуска "Шегини" и "Равва-Русская" нет. Об этом сказала спикер патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, передает Укринформ.



По ее словам, в "Шегини" 15-20 человек ходят по пешеходному переходу и каждые 15-20 минут пропускают три-четыре машины.



На КПВВ "Равва-Русская" около 30 человек тоже переходят дорогу и каждые 15 минут пропускают машину.



"Очередей нет вообще. Патрульная полиция осуществляет охрану публичного порядка", - отметила Рыбий.



Протестные акции перед пунктами пропуска "Шегини" и "Равва-Русская" на границе с Польшей начались сегодня утром. По информации ГФС, акцию организовали недовольные изменениями в налогообложении таможенными платежами товаров, которые перевозят через таможенную границу, и некоторыми другими изменениями.



ГФС также сообщила о блокировании КПВВ "Ягодын" - около 35 человек беспрестанно переходят дорогу в километре от пункта пропуска. Движение замедлено.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.