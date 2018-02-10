Украинских заробитчан в Польше признали влиятельнее Дуды

Украинцы заняли второе место (между премьером и президентом Польши) в рейтинге "50 наиболее влиятельных людей польской экономики" по версии DGP

Украинцы заняли второе место в рейтинге "50 наиболее влиятельных людей польской экономики" по версии популярного издания Dziennik Gazeta Prawna, расположившись между премьер-министром Матеушем Моравецким и президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает Укринформ.

В издании объяснили второе место украинцев тем, что польская экономика развивается и нуждается в рабочих руках, а больше всего трудовых мигрантов в Польше - из Украины, и их количество постоянно растет.

"Украинцы - коллективный герой польской экономики, или по крайней мере важный и светлый пункт на нашем рынке труда", - объяснили авторы рейтинга.

Украинцев стало больше в польской экономике (и не только в сельском хозяйстве или садоводстве) после российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Газета обращает внимание на то, что в прошлом году польские работодатели подали 1,7 млн заявок о намерении трудоустроить граждан Украины, что на треть больше, чем в 2016 году, а с 2014 года этот рост достиг 350%. Газета подчеркивает, что эта цифра не является тождественной количеству трудоустроенных украинцев (которых меньше), но динамика роста "поражает".

"Миграционная волна с востока, кроме залатывания дефицита рабочей силы, положительно влияет на систему социального страхования благодаря взносам, которые делают иммигранты. По состоянию на конец сентября 2017 года в ZUS (Управлении соцстраха Польши, - ред.) застраховались 308 тыс. украинцев, а их количество на протяжении года выросло приблизительно на 130 тыс",- подчеркивает Dziennik Gazeta Prawna.

Издание обращает внимание на то, что влияние роли украинцев на польском рынке особенно важно в контексте демографических вызовов для Польши. Как подчеркивает журнал, по данным ООН, Польша является одной из стран, где наблюдается быстрое сокращение населения, и польское общество вскоре станет одним из самых старых в Европе. В этом контексте мигранты с востока помогают притормозить демографическую проблему Польши.

“Однако проблему это не решает, поскольку Украина тоже стареет и становится безлюдной еще быстрее, чем Польша. Мы не можем рассчитывать на то, что новые работники останутся в Польше постоянно", - подчеркивает польская газета.

Она констатирует, что Польша все еще не имеет цельной миграционной политики и идей относительно того, как позволить украинцам, белорусам и другим "пустить корни в Польше".

"Как только для них откроются границы более богатых стран Западной Европы, магнит более высоких зарплат может потянуть их за Одер", - резюмирует польское издание.

По разным оценкам, в Польше на сегодня находится приблизительно о1 млн трудовых мигрантов из Украины.

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Ранее сообщалось, что Польша попытается разъяснить Украине, почему были приняты скандальные поправки к закону об Институте национальной памяти, которые в СМИ получили условное название "закон о запрете бандеровской идеологии".

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