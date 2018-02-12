В Украину за 2017 год переехали почти 2,8 тысячи россиян

По данным Госстата, всего за прошлый год в Украину въехали 1 млн 464 тысячи 764 россиян

В 2017 году в Украину на постоянное место жительства переехали 2 тысячи 776 граждан Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Всего за прошлый год в Украину въехали 1 млн 464 тысячи 764 россиян.

1 млн 413 тыс 328 из них посещали Украину по личным причинам, 4 тыс 830 россиян прибыли в Украину как туристы, еще 7 тыс 064 пересекли границу по служебным или деловым вопросам. 3 тыс 474 гражданина РФ приехали в Украину учиться, еще 2 тыс 152 россиянина - работать.

С 1 января 2018 года для россиян введен биометрический контроль для пересечения границы с Украиной.

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