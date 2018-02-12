Для мира в Донбассе нужны 20 тыс миротворцев - Reuters

Отчет, подготовленный бывшим руководителем НАТО Андерсом Расмуссеном, будет представлен на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу

Организация Объединенных Наций должна рассмотреть развертывание контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и четырех тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад, который должен быть представлен на Мюнхенской конференции безопасности.

Отчет, подготовленный бывшим руководителем НАТО Андерсом Расмуссеном - теперь советником президента Петра Порошенко, будет представлен официальным лицам, в том числе специальному посланнику США в Украине Курту Волкеру, на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

"Для операции необходимо привлечь ряд европейских стран, таких как Швеция, стран, которые имеют опыт миротворческих операций, таких как Бразилия, и стран, которым доверяет Россия, таких как Беларусь", - заявил соавтор отчета и эксперт по ООН Колумбийского университета Ричад Гован.

Гован отметил, что создание миротворческих сил может позволить провести местные выборы на востоке Украины в соответствии с достигнутыми в Минске договоренностями в 2015 году.

Представители России, Украины, Германии и Франции обсудят конфликт в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

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