Под Винницей чиновники торжественно открыли школьный туалет: фото

Во время открытия туалета не обошлось без перерезания ленты

В селе Медвежье Ушко Винницкого района представители местной власти приняли участие в торжественном открытии туалета в одной из школ. На сайте Винницкой райгосадминистрации были опубликованы соответствующие фотографии, однако позже новость была удалена со страницы, сообщает местное издание Depo.Винница.

Судя по удаленному тексту, который успели процитировать местные СМИ, во время открытия туалета не обошлось без перерезания ленты.

"Руководители района и сельский глава традиционно перерезали долгожданную ленту и с удовольствием осмотрели отремонтированное помещение", - говорится в сообщении РГА.

На открытии присутствовали председатель районной государственной администрации Михаил Демченко, председатель районного совета, председатель сельсовета Медвежье Ушко, начальник отдела образования райгосадминистрации, директор школы.

Фото: vn.depo.ua

Позже издание сообщило, что с сайта Винницкой РГА сняли информацию об открытии уборной. Журналисты говорят, что произошло это после того, как над чиновниками посмеялись в СМИ.

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