Байкера из клуба "Ночные волки" не пустили в Украину
18.02.2018 11:48
Россиянину запретили въезд в Украину на три года
Фото: dpsu.gov.ua
Пограничники не пустили в Украину российского байкера из клуба "Ночные волки" по прозвищу "Водяной". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт "Борисполь". Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ Ночные волки по прозвищу "Водяной", - говорится в сообщении.
Иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на три года. Его вернули назад в РФ.
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