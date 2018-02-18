Байкера из клуба "Ночные волки" не пустили в Украину

Россиянину запретили въезд в Украину на три года

Пограничники не пустили в Украину российского байкера из клуба "Ночные волки" по прозвищу "Водяной". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт "Борисполь". Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ Ночные волки по прозвищу "Водяной", - говорится в сообщении.

Иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на три года. Его вернули назад в РФ.

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