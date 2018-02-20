Ректора университета имени Богомольца отстранили от должности

В медицинском университете не смогли провести экзамен для будущих врачей-стоматологов, в чем Минздрав и руководство вуза винят друг друга

Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве объяснили это тем, что якобы по вине руководства университета сегодня студенты НМУ не смогли сдать лицензионный экзамен "Шаг 1. Стоматология", который должен был состояться одновременно во всех медицинских вузах Украины.

"Единственное учебное заведение, которое не провело экзамен по графику - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца. График проведения экзамена предварительно был согласован Минздравом. 2 февраля Министерство обратилось к руководству университета с требованием обеспечить проведение учебно-воспитательного процесса на уровне государственных стандартов образования, в соответствии с условиями контракта между Минздравом Украины и ректором НМУ им. А. А. Богомольца Амосовой К.М. Но договор между университетом и Центром тестирования - единственной уполномоченной на проведение лицензионных экзаменов "Шаг" организацией - так и не был заключен", - говорится в сообщении.

В результате студенты третьего курса стоматологического факультета НМУ были лишены возможности сдать обязательный для продолжения обучения экзамен, отметили в министерстве. В Минздраве создадут комиссию для анализа ситуации и принятия соответствующих мер, а на время деятельности комиссии от выполнения обязанностей отстраняется также директор Центра тестирования Ирина Булах.

В университете же отрицают свою вину в срыве экзамена.

Вчера пресс-служба вуза предупреждала о том, что тестирование, назначенное на 20 февраля, под угрозой срыва, так как вуз не имел на него формального разрешения.



"НМУ своевременно предложил Центру тестирования при Минздраве... предоставить эти услуги в рамках, предусмотренных законодательством, для конкретного экзамена, стоимость которого не предусматривает проведение тендера. Ранее мы вносили в проект бюджета нашего вуза необходимую сумму оплаты этих услуг. Однако полученный от Минздрава финальный финансовый документ эту графу не предусматривал", - подчеркнула Амосова.



Она добавила, что вместе с двумя проректорами приняла решение в форме благотворительного взноса перечислить предусмотренную сумму в 104 202 грн на счет центра тестирования при Минздраве.

Читайте также: Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.