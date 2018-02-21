Пробитое колесо: водитель отсудил у дорожников 11 тысяч гривень
На Закарпатье суд обязал Службу автомобильных дорог выплатить водителю Василию Танчинецу более 11 тыс грн компенсации за некачественный ремонт дорог, из-за которого он пробил колесо. Об этом сообщает Mukachevo.net.
"Василий Танчинец почти год судился против Службы автомобильных дорог. Апелляционный суд Закарпатской области отклонил апелляционную жалобу дорожников и оставил в силе решение Виноградовского райсуда о взыскании имущественного и морального вреда за повреждение авто вследствие некачественного ремонта дорог и наличие ям", - отмечается в сообщении.
Таким образом, мужчине удалось получить 11 тыс 341 грн.
"На закарпатских СТО говорят, что этой зимой в них рекордное количество клиентов", - уточняется в сообщении.
25 cентября 2017 года сообщалось, что средства на ремонт дорог в рамках "таможенного эксперимента" поступают не в полном объеме.
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