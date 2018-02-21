Пробитое колесо: водитель отсудил у дорожников 11 тысяч гривень

Апелляционный суд Закарпатской области отклонил апелляционную жалобу Службы автомобильных дорог

На Закарпатье суд обязал Службу автомобильных дорог выплатить водителю Василию Танчинецу более 11 тыс грн компенсации за некачественный ремонт дорог, из-за которого он пробил колесо. Об этом сообщает Mukachevo.net.

"Василий Танчинец почти год судился против Службы автомобильных дорог. Апелляционный суд Закарпатской области отклонил апелляционную жалобу дорожников и оставил в силе решение Виноградовского райсуда о взыскании имущественного и морального вреда за повреждение авто вследствие некачественного ремонта дорог и наличие ям", - отмечается в сообщении.





Таким образом, мужчине удалось получить 11 тыс 341 грн.

"На закарпатских СТО говорят, что этой зимой в них рекордное количество клиентов", - уточняется в сообщении.

25 cентября 2017 года сообщалось, что средства на ремонт дорог в рамках "таможенного эксперимента" поступают не в полном объеме.

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