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Пробитое колесо: водитель отсудил у дорожников 11 тысяч гривень

21.02.2018 14:22
Апелляционный суд Закарпатской области отклонил апелляционную жалобу Службы автомобильных дорог
Пробитое колесо: водитель отсудил у дорожников 11 тысяч гривень
Фото: mukachevo.net

На Закарпатье суд обязал Службу автомобильных дорог выплатить водителю Василию Танчинецу более 11 тыс грн компенсации за некачественный ремонт дорог, из-за которого он пробил колесо. Об этом сообщает Mukachevo.net.

"Василий Танчинец почти год судился против Службы автомобильных дорог. Апелляционный суд Закарпатской области отклонил апелляционную жалобу дорожников и оставил в силе решение Виноградовского райсуда о взыскании имущественного и морального вреда за повреждение авто вследствие некачественного ремонта дорог и наличие ям", - отмечается в сообщении.

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Таким образом, мужчине удалось получить 11 тыс 341 грн.

"На закарпатских СТО говорят, что этой зимой в них рекордное количество клиентов", - уточняется в сообщении. 

25 cентября 2017 года сообщалось, что средства на ремонт дорог в рамках "таможенного эксперимента" поступают не в полном объеме.

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