Как много украинцев сожалеют о распаде СССР: опрос Рейтинга

Больше всего по советскому прошлому ностальгируют на юге и востоке, меньше всего - в западных областях

Треть опрошенных социологами украинцев сожалеют о распаде Советского Союза в 1991 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой Рейтинг в декабре 2017 года.

Согласно данным опроса, не сожалеют о распаде СССР 55% респондентов, сожалеют - 30%. 16% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

Больше всего ностальгирующих по советскому прошлому - в южных и восточных областях (52% - в Одесской, 46% - в Николаевской, 42% - в Луганской областях).

Меньше всего ностальгию испытывают на западе: в Ивано-Франковской области о распаде СССР не сожалеют 83% респондентов, во Львовской и Тернопольской - по 82%.

Инфографика: ratinggroup.ua (нажмите для увеличения)

Опрос был проведен 12-28 декабря 2017 года среди 30 тысяч респондентов (по 1200 в каждом регионе) методом личного face-to-face интервью. Погрешность - не более 0,6%, по области - не более 2,8%. Опрос не проводился во временно оккупированном Россией Крыму и захваченных боевиками районах Донбасса.

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В ноябре 2016 года 65% украинцев, опрошенных Центром Разумкова, заявили, что не хотят восстановления СССР.

В том же месяце 2016-го 48% респондентов в опросе Рейтинга выступили за запрет коммунистической идеологии в Украине, против этого высказались 36%.

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