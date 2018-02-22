Во Львовской области во время учебных стрельб погиб пограничник
Сегодня во время учебных стрельб во Львовской области погиб военнослужащий. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
"Во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, что во Львовской области", - говорится в сообщении.
В ГПСУ уточнили, что по данному факту были проинформированы подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции во Львовской области и другие взаимодействующие структуры.
Следователи проводят неотложные следственные действия.
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