Во Львовской области во время учебных стрельб погиб пограничник

Правоохранители проводят неотложные следственные действия на месте происшествия

Сегодня во время учебных стрельб во Львовской области погиб военнослужащий. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

"Во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, что во Львовской области", - говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что по данному факту были проинформированы подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции во Львовской области и другие взаимодействующие структуры.

Следователи проводят неотложные следственные действия.

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