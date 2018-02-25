В Украину на съемки приехал французский актер Жан Рено

Съемки фильма "Последний шаг" будут проходить в Карпатах (на озере Синевир), в Киеве, в Нью-Йорке и в Канаде

В Украину, в Карпаты на съемки фильма "Последний шаг" режиссера Фредерика Петижана приехал французский актер Жан Рено. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

"Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинско-французском фильме "Последний шаг". Сотрудничество со звездами такого масштаба - это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия к уровню нашего профессионализма со стороны европейских коллег", - написал Ильенко.

Как сообщает пресс-служба Госкино, 26 января агентство заключило с компанией Ист вест продакшн контракт о предоставлении фильму "Последний шаг" государственной финансовой поддержки размером 21 млн 630 тыс грн. Общая стоимость производства фильма - 73 млн 877 тыс 206 грн.

В Госкино говорят, что это совместный проект Украины и Франции.

Режиссер и автор сценария фильма - француз Фредерик Петижан. Оператор-постановщик - также француз Тьерри Арбогаст. Главную роль исполнит Жан Рено, для которого, по информации Госкино, эта лента станет заключительной в его кинокарьере. Также в картине снимаются канадская актриса Сара Линд, англичанин Том Хоппер, американец Гарри Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие.

Съемки фильма будут проходить в Карпатах (на озере Синевир), в Киеве, в Нью-Йорке и в Канаде.

Выход ленты в прокат запланирован на 2019-й год.

журнал Vulture представил список из лучших суперзлодеев в истории кино, признав самым лучшим из них Джокера из фильма "Темный рыцарь" режиссера Кристофера Нолана.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.