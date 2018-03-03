Из космоса обнаружена ранее неизвестная большая колония пингвинов
Ученые наткнулись на огромную ранее неизвестную группу пингвинов Адели в самой северной точке Антарктического полуострова, изучая снимки из космоса. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science.
Насчитывающая примерно 1,5 миллиона особей, эта колония пингвинов была впервые обнаружена на снимках из космоса по большим пятнам помета. Животные населяют скалистый архипелаг островов Дангер. Открытие описано в журнале Scientific Reports.
Исследователи из Великобритании и США, которым принадлежит открытие, заявили, что эта находка стала для них полной неожиданностью.
Как понятно из названия, острова Дангер (Danger Islands - англ. "острова опасности") крайне труднодоступны и даже летом окружены толстым слоем льда. Чтобы подсчитать точное количество особей в обнаруженной колонии, ученые использовали беспилотники. Таким образом, ученые выяснили, что колония насчитывает 751 527 пар пингвинов Адели.
Фото: T.S.MCCHORD/H.SINGH/NU/WHOI
"Беспилотный летательный аппарат делает снимки один раз в секунду. Затем вы можете соединить их вместе в огромный коллаж, который отобразит всю поверхность в 2D и 3D", - объяснил профессор Ханумант Сингх из Северо-Восточного университета США.
По словам исследователей, полученные данные имеют большое значение для науки.
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Ранее оставались неясны причины снижения численности пингвинов Адели на других участках полуострова. Благодаря обнаружению новой колонии подтвердилась гипотеза о том, что это напрямую связано с сокращением площади морского льда, где обитает множество криля и мелких ракообразных, которые составляют ключевую часть диеты пингвинов.
Фото: T.HART/OXFORD
"Подсчитав пингвинов на островах Дангер, мы увидели, насколько устойчивы популяции, где лед остается нетронутым", - заявил член команды исследователей доктор Том Харт из Оксфордского университета, Великобритания.
Ученые надеются, что эта территория теперь будет включена в охраняемую морскую зону Антарктики.
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