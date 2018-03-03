Из космоса обнаружена ранее неизвестная большая колония пингвинов

Насчитывающая примерно 1,5 млн особей, эта колония пингвинов была впервые обнаружена на снимках из космоса по большим пятнам помета

Ученые наткнулись на огромную ранее неизвестную группу пингвинов Адели в самой северной точке Антарктического полуострова, изучая снимки из космоса. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science.

Насчитывающая примерно 1,5 миллиона особей, эта колония пингвинов была впервые обнаружена на снимках из космоса по большим пятнам помета. Животные населяют скалистый архипелаг островов Дангер. Открытие описано в журнале Scientific Reports.

Исследователи из Великобритании и США, которым принадлежит открытие, заявили, что эта находка стала для них полной неожиданностью.

Как понятно из названия, острова Дангер (Danger Islands - англ. "острова опасности") крайне труднодоступны и даже летом окружены толстым слоем льда. Чтобы подсчитать точное количество особей в обнаруженной колонии, ученые использовали беспилотники. Таким образом, ученые выяснили, что колония насчитывает 751 527 пар пингвинов Адели.

Фото: T.S.MCCHORD/H.SINGH/NU/WHOI

"Беспилотный летательный аппарат делает снимки один раз в секунду. Затем вы можете соединить их вместе в огромный коллаж, который отобразит всю поверхность в 2D и 3D", - объяснил профессор Ханумант Сингх из Северо-Восточного университета США.

По словам исследователей, полученные данные имеют большое значение для науки.

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Ранее оставались неясны причины снижения численности пингвинов Адели на других участках полуострова. Благодаря обнаружению новой колонии подтвердилась гипотеза о том, что это напрямую связано с сокращением площади морского льда, где обитает множество криля и мелких ракообразных, которые составляют ключевую часть диеты пингвинов.

Фото: T.HART/OXFORD

"Подсчитав пингвинов на островах Дангер, мы увидели, насколько устойчивы популяции, где лед остается нетронутым", - заявил член команды исследователей доктор Том Харт из Оксфордского университета, Великобритания.

Ученые надеются, что эта территория теперь будет включена в охраняемую морскую зону Антарктики.

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