Минобразования распорядилось возобновить обучение с 5 марта

Уже с понедельника учебные заведения будут открыты для школьников и студентов

С 5 марта 2018 года все учебные заведения Украины будут работать благодаря стабилизации ситуации с газоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы - будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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1 марта 2018 года Министерство энергетики и угольной промышленности приняло решение о наступлении кризисной ситуации уровня чрезвычайной ситуации в период со 2 марта по 6 марта 2018-го.

Кабинет министров ввел до 6 марта национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского Газпрома.

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