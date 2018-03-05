"Это ужас": ОБСЕ возмущена состоянием моста в Станице - фото

Источники LIGA.net сообщили, что, учитывая мороз, снег и гололед, по мосту в Станице Луганской "практически невозможно нормально передвигаться"

Наблюдатели ОБСЕ возмущены состоянием моста на пешеходном контрольно-пропускном пункте пропуска в Луганской области, который находится в Станице Луганской. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Алешка Симкич перешла через мост в Станице Луганской, где увидела ужасающие условия, с которыми ежедневно при пересечении линии соприкосновения сталкиваются более шести тысячи человек", - отметили в пресс-службе.





В ОБСЕ подчеркнули, что временные деревянные конструкции, соединяющие сломанный мост - это единственный контрольный пункт въезда-выезда во всей Луганской области. Они были отремонтированы в декабре 2017 года.

"СММ ОБСЕ содействовала проведению этих работ и осуществляла соответствующий мониторинг. Однако с тех пор состояние конструкций существенно ухудшилось, а наряду с переменчивыми погодными условиями, которые все еще преобладают в области, это снова привело к тому, что пересекать мост чрезвычайно опасно", - отметили в пресс-службе.





В ОБСЕ добавили, что особенно это касается пожилых людей и людей с инвалидностью, многие из которых должны регулярно совершать подобные поездки в подконтрольные Украине районы за социальными пособиями.

"Граждане Украины, особенно наиболее уязвимые из них, имеют права, в том числе на причитающиеся им социальные пособия, независимо от своего места проживания в Украине. Первоочередной задачей органов власти и тех, кто осуществляет фактический контроль, должно быть обеспечение права пользоваться этими правами и доступа к ним либо через отремонтированный и более безопасный мост в Станице Луганской, либо через дополнительные контрольные пункты въезда-выезда", - считает Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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Источники LIGA.net сообщили, что, учитывая мороз, снег и гололед, по мосту "практически невозможно нормально передвигаться".





"Просто страшно, страшно идти, люди падают, плачут. Но у многих нет выхода: кто работает в Станице, кто за пенсиями и продуктами, кто к родственникам в Северодонецк", - сказал сегодня LIGA.net луганчанин Андрей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник уточнил, что в период сильных морозов и снегопада из Станицы Луганской 1 марта не ходили автобусы в Северодонецк, Рубежное, Лисичанск.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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