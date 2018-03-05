В американском штате Аризона разрешили беспилотные авто

Власти штата разрешили испытывать и эксплуатировать полностью беспилотные автомобили без людей в салоне и удаленного управления

Власти американского штата Аризона разрешили испытывать и эксплуатировать полностью беспилотные автомобили без людей в салоне и удаленного управления. Об этом сообщает интернет-издание N+1.

За несколько дней до этого похожие поправки приняли власти Калифорнии, но они разрешают испытания таких автомобилей только при наличии удаленного управления.

В последние несколько лет разработчики беспилотных автомобилей добились большого прогресса и прототипы самых успешных из них уже практически не требуют вмешательства человека. Из-за этого власти стран и их регионов в последние годы стали адаптировать свое законодательство, в которых до этого беспилотные автомобили никаким образом не регулировались. В некоторых странах разработчики уже могут тестировать такие автомобили не только на закрытых полигонах, но и на дорогах общего пользования. Тем не менее, для безопасности остальных участников движения за рулем этих автомобилей все равно должен сидеть водитель-испытатель, готовый перехватить управление в любой момент.

Несколько дней назад власти Калифорнии разрешили разработчикам беспилотных автомобилей отказаться от водителей-испытателей. Тем не менее, это послабление касается только тестовых заездов, а автомобиль все равно нужно контролировать через удаленное управление. Теперь подобные, но более свободные поправки приняли власти соседнего штата Аризона. Компании могут получить разрешение на испытания или эксплуатацию беспилотных автомобилей в полностью автономном режиме. Это значит, что автомобили смогут передвигаться на дорогах общего пользования без людей в салоне и даже без подстраховки удаленным оператором.

26 апреля 2017 года компания Waymo, входящая в холдинг Alphabet, материнскую структуру Google, начала тестирование своих автомобилей, управляемых автопилотом, в городе Феникс, штат Аризона.

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