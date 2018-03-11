В Украину идут атмосферные фронты из Атлантики с дождями: карты
По данным Укргидрометцентра, 11 марта утром в Украине, кроме востока, ожидается туман, видимость составит 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook отметила, что в Украине пройдет мокрый снег на востоке и северо-востоке.
"Температура на юге Одесской области до + 8 + 15 градусов. Доминирующая температура воздуха в Украине - днем + 5 градусов", - отметила Диденко.
По ее словам, в Сумской, Харьковской, Луганской областях - около нуля.
В Киеве - без существенных осадков, возможен туман, днем + 5 градусов.
12 марта на западе - дождь, до +9 градусов, на востоке до +1 градуса, на севере до +2 градусов, на юге +7 градусов.
В Киеве +5 градусов, без осадков.
"13-14 марта придут атмосферные фронты из Атлантики с дождями", - уточнила Диденко.
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