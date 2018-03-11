В Украину идут атмосферные фронты из Атлантики с дождями: карты

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня - сильный туман, мокрый снег на северо-востоке, а 13-14 марта в Украину придут атмосферные фронты из Атлантики

По данным Укргидрометцентра, 11 марта утром в Украине, кроме востока, ожидается туман, видимость составит 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook отметила, что в Украине пройдет мокрый снег на востоке и северо-востоке.

"Температура на юге Одесской области до + 8 + 15 градусов. Доминирующая температура воздуха в Украине - днем ​​+ 5 градусов", - отметила Диденко.





По ее словам, в Сумской, Харьковской, Луганской областях - около нуля.

В Киеве - без существенных осадков, возможен туман, днем ​ + 5 градусов.

12 марта на западе - дождь, до +9 градусов, на востоке до +1 градуса, на севере до +2 градусов, на юге +7 градусов.

В Киеве +5 градусов, без осадков.





"13-14 марта придут атмосферные фронты из Атлантики с дождями", - уточнила Диденко.

Читайте также: Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.