USD:  26.11  26.47   EUR:  32.17  32.86  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Украину идут атмосферные фронты из Атлантики с дождями: карты

11.03.2018 09:32
По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня - сильный туман, мокрый снег на северо-востоке, а 13-14 марта в Украину придут атмосферные фронты из Атлантики
В Украину идут атмосферные фронты из Атлантики с дождями: карты
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным Укргидрометцентра, 11 марта утром в Украине, кроме востока, ожидается туман, видимость составит 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook отметила, что в Украине пройдет мокрый снег на востоке и северо-востоке.

"Температура на юге Одесской области до + 8 + 15 градусов. Доминирующая температура воздуха в Украине - днем ​​+ 5 градусов", - отметила Диденко.

11 марта.JPG

По ее словам, в Сумской, Харьковской, Луганской областях - около нуля.

В Киеве - без существенных осадков, возможен туман, днем ​ + 5 градусов.

12 марта на западе - дождь, до +9 градусов, на востоке до +1 градуса, на севере до +2 градусов, на юге +7 градусов. 

В Киеве +5 градусов, без осадков.

12 марта.JPG

"13-14 марта придут атмосферные фронты из Атлантики с дождями", - уточнила Диденко. 

Читайте также: Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 