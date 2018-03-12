"Они издеваются": луганчане рассказали о новых запретах боевиков

Местные жители оккупированного Луганска не могут купить заранее билеты на автобусы, чтобы выехать в Станицу Луганскую

Боевики с сегодняшнего дня запретили предварительную продажу билетов на автобусы из Луганска на подконтрольную Украине территорию в Станицу Луганскую. Об этом LIGA.net сообщили местные жители.

"Пыталась купить билет на 14 марта, но не смогла. Сказали, не продают, толпы сейчас людей на автовокзале", - сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

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По словам другого источника, продажа билетов прекращена пока на два дня. "Никто ничего не объясняет. Они (боевики, - ред.) просто издеваются над нами, многие пытаются уехать в порядке живой очереди", - добавил он.

12 февраля 2018 года сообщалось, что пророссийские наемники "вставляют палки в колеса", отменив маршрутки с квартала 50 лет Октября до линии разграничения в Станицу Луганскую.

"Это жесть. Чтобы добраться в Станицу утром, нужно встать в 04:00, выехать только на автовокзал, записаться в очередь, потом купить билет, по списку зайти в автобус, и только тогда ты сможешь быть на пункте пропуска (террористов, - ред.) к моменту открытия", - подчеркнула она.

Террористы запретили частному транспорту и такси проезд в сторону линии разграничения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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